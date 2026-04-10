В Нижегородской области задержали беглеца из СИЗО, который скрывался 28 лет

В Нижегородской области задержали мужчину, который почти 28 лет находился в розыске после побега из СИЗО в Черкесске. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ФСИН России.

По данным ведомства, в 1998 году пятеро осужденных совершили побег из следственного изолятора, спилив оконные решетки. Троих задержали в том же году, один погиб, а еще один скрывался до апреля 2026 года. Все это время он жил в Нижегородской области по поддельным документам.

Сотрудники ФСИН установили его местонахождение и провели задержание. При проверке документов мужчина признался, что выдает себя за другого. Дактилоскопия подтвердила его личность. Сейчас фигуранта поместили в следственный изолятор Нижнего Новгорода.