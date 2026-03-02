В Нижегородской области арестовали мужчину, обвиняемого в мошенничестве на 70 млн рублей

Борский городской суд Нижегородской области принял решение поместить под стражу местного жителя, обвиняемого в серии мошеннических действий, сумма ущерба от которых превышает 70 миллионов рублей. Подсудимому вменяется в вину совершение преступлений, связанных с обманом покупателей автомобилей, написало НИА «Нижний Новгород» .

Следствие установило, что с сентября 2023 года по март 2025 года обвиняемый, используя подложные документы и фальшивые договоры купли-продажи, получал деньги от покупателей, обещая им автомобили, но не исполнил свои обязательства. Всего в уголовном деле насчитывается 31 эпизод мошенничества, из которых четыре квалифицируются как мошенничество в крупном размере, а 27 — в особо крупном.

Гражданин был объявлен в федеральный розыск в марте 2025 года, и спустя девять месяцев, в октябре, ему заочно предъявили обвинение. В феврале 2026 года он был задержан на территории России. В суде рассмотрено ходатайство следователя, в котором приведены доказательства того, что обвиняемый скрылся от следствия, покидал страну и имел контакты с потерпевшими, предлагая им компенсацию в обмен на изменение показаний.