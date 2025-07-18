В Москве завершили расследование дела о теракте против экс-сотрудника СБУ Прозорова

В Москве завершили расследование дела о теракте против Прозорова

В Москве завершили расследование уголовного дела о теракте на Коровинском шоссе, при котором пострадал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, теракт планировали совершить Владимир Головченко, Иван Паскарь и Ростислав Журавлев. Все они были враждебно настроены к России и не согласны с проведение специальной военной операции.

Целью подельников стал бывший сотрудник СБУ. Фигуранты устроили слежку за Прозоровым, попутно доставляя компоненты для СВУ.

В начале апреля 2024 года Головченко установил взрывное устройство под автомобилем Прозорова возле жилого дома на Коровинском шоссе, а затем дистанционно подорвал бомбу. Экс-сотрудник СБУ получил ранения.

Сейчас уголовные дела направили в суд. Материалы в отношении организаторов группы и других участников выделили в отдельное производство — их объявили в розыск.