В Москве задержали бывшую учительницу по вокалу, подозреваемую в насилии над ученицей

СК: в Москве задержали экс-учительницу по подозрению в насилии над ученицей

Бывшую учительницу по вокалу задержали в Москве по подозрению в совращении ученицы. Об этом сообщили РИА «Новости» в столичном главке Следкома.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего преподавателя по вокалу одного из культурных центров Москвы», — заявили в ведомстве.

Ее подозревают в совершении преступления по статье «насильственные действия сексуального характера».

Следователи выяснили, что во время преподавательской деятельности с 4 июня по 7 августа 2019 года подозреваемая приглашала свою ученицу 2007 года рождения в квартиру, где совершала с ней «действия сексуального характера». Кроме того, в этот период учительница присылала подопечной интимные фото.

Похожая история произошла в январе этого года. Московского учителя заподозрили в совращении ученицы. В отношении преподавателя возбудили уголовное дело. Как рассказала директор учреждения Елена Швец, учебное заведение готово предоставить пострадавшей девочке и ее семье любую помощь, в том числе психологическую.