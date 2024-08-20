В Москве задержали банду черных риелторов

Shot: в Москве задержали отца и сына, организовавших аферу со сдачей квартир

В Москве задержали бывшего старосту храма и его сына, заподозрив в организации мошеннической схемы со сдачей квартир. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, подозреваемые создали агентство недвижимости и стали выкладывать объявления о сдаче квартир по низкой цене. Когда жертвы отзывались на предложения, их начинали уговаривать арендовать более скромное жилье, но с завышенной арендной платой. Разницу риелторы присваивали себе.

Кроме того, у них были 13 подельников из Белоруссии и разных регионов России. Суммарно преступники присвоили 8,8 миллиона рублей.

Против фигурантов возбудили дело об организации преступного сообщества и участии в нем. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее жительница Москвы получила четыре года колонии за то, что обманом продала чужую квартиру.