В Москве строитель пырнул коллегу ножом в пах из-за заказа

В Москве коллега в массовой драке ранил строителя ножом в пах, после чего попытался сбежать в Таджикистан. Об этом написал Telegram-канал Shot .

По его данным, драка строителей, не поделивших заказ, произошла в ЖК «Царицыно-2» в Восточном Бирюлеве 10 июня. Предварительно, 32-летний рабочий достал нож и ударил им коллегу. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Несколько часов спустя злоумышленника задержали в аэропорту Домодедово при попытке улететь из России.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В мае массовая драка с участием около 15 человек случилась в Западном Бирюлеве. Конфликт обернулся стрельбой и ножевыми ранениями. Двух пострадавших нашли неподалеку от места драки. Нескольких ее участников задержали, однако некоторые скрылись на иномарке. Полиция начала их поиск.