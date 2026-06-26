В Москве раскрыли преступление 20-летней давности

СК: в Москве раскрыли убийство женщины, совершенное более 20 лет назад

Следователи раскрыли убийство женщины в Москве, совершенное более 20 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК .

Утром 3 июля 2005 года у жилого дома на Большой Андроньевской улице фигурант и его знакомая повздорили с потерпевшей. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

«В ходе ссоры мужчина задушил женщину чулками. В это время соучастница удерживала потерпевшую. После совершения преступления злоумышленники покинули место происшествия», — сообщили следователи.

На первоначальном этапе расследования личности злоумышленников установить не удалось. Позже следователи и криминалисты провели детальный анализ ранее собранных доказательств и выявили мужской генотип, что позволило установить личность подозреваемого.

Соучастница преступления скончалась в 2006 году.

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