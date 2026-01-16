В Москве подростка отправили под домашний арест за поджог кинозала

Совершившего поджог кинотеатра в Москве по указке мошенников подростка отправили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следствие установило, что 13 ноября подросток после знакомства в соцсети с девушкой отправил ей геолокацию для места встречи. С ним связался незнакомец и представился сотрудником правоохранительным органов. Злоумышленник сообщил, что парень якобы передал данные посторонним и нарушил закон.

Запуганный подросток сфотографировал банковскую карту отца и показал по видеосвязи свое жилье. По указанию неизвестных он принес в кинозал торгового центра «Авиапарк» в Москве канистру с бензином и поджег ее. Огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал.

Против подростка завели уголовное дело по статье о покушении на умышленное повреждение имущества.

В прокуратуре напомнили, что сотрудники правоохранительных структур никогда не дают никаких указаний по телефону.