В Москве будут судить грабителя, пытавшегося украсть из машины 46 млн рублей

Мужчина, пытавшийся похитить 46 миллионов рублей из припаркованной иномарки в Москве, предстанет перед судом. Видеозапись момента преступления опубликовали в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Фигуранту дела предъявили обвинение в покушении на грабеж в особо крупном размере. Сейчас он находится под стражей.

Преступление произошло в марте на Малой Пироговской улице. Злоумышленник воспользовался тем, что водитель отошел от припаркованной машины, разбил стекло и вытащил сумму, в которой было 46 миллионов рублей. Остановил грабителя очевидец.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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