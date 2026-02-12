В Липецке вебкамщица снимала порноконтент в кафе и маршрутках

Липецкие правоохранители задержали двух девушек, подозреваемых в изготовлении и распространении порнографического контента в Сети. Об этом сообщил портал «МВД Медиа» .

Полицейские задержали вебкам-моделей в возрасте 25 и 28 лет. Младшая из них начала снимать запрещенный контент и публиковать на специализированной стриминговой платформе еще в 2023 году. Старшая присоединилась к ней прошлой осенью.

Поклонники платили за видеоконтент криптовалютой, которую девушки затем обналичивали. Они арендовали квартиры, где оборудовали собственные студии.

«Особую „славу“ у клиентов снискала 28-летняя участница, которая ради популярности и повышения дохода вела прямые трансляции даже в многолюдных местах Липецка: от уютного кафе до салона общественного транспорта», — уточнили в ведомстве.

Полицейские при обысках по их местам жительства нашли и изъяли ноутбуки, видеооборудование, секс-игрушки, одежду, банковские карты и архивы записей трансляций. Возбуждены уголовные дела.

В Киргизии ранее запретили вебкам под угрозой тюремных сроков и конфискации имущества.