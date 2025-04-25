В Ленобласти женщина ударила ножом лежачего сына

«47news»: в Луге мать резала лежачего сына, а потом сама вызвала скорую

Пьяное застолье в коммунальной квартире Лужского района Ленобласти завершилось приездом полиции и медиков. Об этом изданию «47news» сообщили в правоохранительных органах.

По информации источника, ЧП произошло около девяти часов вечера в четверг в коммунальной квартире на проспекте Урицкого в Луге. Во время застолья 53-летняя женщина ударила ножом своего 35-летнего сына.

Мужчину с проникающим ранением в груди увезли на скорой в тяжелом состоянии. По предварительным данным, он — лежачий больной. Мать задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жителя Ижевска приговорили к девяти годам тюрьмы за убийство женщины. В мае он пришел в гости к другу и ударил ножом 45-летнюю женщину, она умерла.