В Ленобласти женщина ударила ножом лежачего сына

Пьяное застолье в коммунальной квартире Лужского района Ленобласти завершилось приездом полиции и медиков. Об этом изданию «47news» сообщили в правоохранительных органах.
По информации источника, ЧП произошло около девяти часов вечера в четверг в коммунальной квартире на проспекте Урицкого в Луге. Во время застолья 53-летняя женщина ударила ножом своего 35-летнего сына.
Мужчину с проникающим ранением в груди увезли на скорой в тяжелом состоянии. По предварительным данным, он — лежачий больной. Мать задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.