В Ленобласти задержали замов главы Тосненского района за аферу с землей

В Ленинградской области правоохранители задержали двух чиновников — бывшего и действующего замглавы администрации Тосненского района — по подозрению в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

В ведомстве уточнили, что о преступлении стало известно после личного обращения многодетных семей и супруги участника спецоперации. Они сообщили о нарушении их прав на получение полагающихся им земельных участков. По результатам личного приема следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, два специалиста администрации межевали земельные участки в Шапкинском сельском поселении, где они предназначались для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан. После этого земли продали физическим лицам, не имеющим права на эту льготу.

«Своими действиями подозреваемые причинили ущерб в размере не менее 10 миллионов рублей», — уточнили в СК.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и при силовой поддержке СОБР Росгвардии провели обыски в администрации района и по местам проживания чиновников.

Задержанным вскоре предъявят обвинение. Следователи будут ходатайствовать, чтобы их заключили под стражу.

