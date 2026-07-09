В Ленобласти задержали «дорожных рабочих», подозреваемых в распространении наркотиков

Сотрудники транспортной полиции пресекли в Ленобласти деятельность наркокурьеров, которые пытались замаскироваться под дорожных рабочих. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на МВД РФ.

По данным ведомства, предполагаемые злоумышленники передвигались по Московской и Ленинградской областям на «газели», оснащенной строительным инвентарем, специальными световыми сигналами и соответствующей маркировкой на кузове.

Правоохранители распознали уловку и задержали двоих подозреваемых. У них изъяли запрещенные вещества весом 44 килограмма. Возбуждены уголовные дела.