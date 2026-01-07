В Ленобласти пресекли производство суррогатного алкоголя

В Лужском районе Ленинградской области полицейские задержали изготовителя суррогатного алкоголя. У него обнаружено более 393 литров опасной жидкости. Об этом сообщила Neva.Today .

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, в понедельник, 29 декабря, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Лужскому району Ленобласти остановили деятельность местного жителя из деревни Заполье. Согласно следствию, задержанный занимался незаконной продажей суррогатного алкоголя.

Мужчина приобретал в Санкт-Петербурге спирт в 10-литровых пластиковых канистрах, разбавлял его водой и красителем, после чего разливал в 5-литровые канистры и стеклянные бутылки из-под брендовой алкогольной продукции и выставлял на продажу.

Во время осмотра частного дома и хозяйственной постройки на участке подозреваемого полицейские изъяли спирт и спиртосодержащую продукцию общим объемом не менее 393 литров.

Сейчас подозреваемого доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители устанавливают каналы поставок, места хранения и реализации суррогата.