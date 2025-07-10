В Ленобласти пьяный пациент сломал фельдшеру кости таза

В Ломоносовском районе Ленобласти фельдшер скорой помощи получила травму при попытке доставить в больницу пьяного пациента. Мужчина вытолкнул ее из машины на бордюр, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Жителя поселка Новоселье везли в больницу в нетрезвом виде. Когда на 96-м километре КАД в районе деревни Узигонты машина скорой помощи остановилась, пациент вытолкнул 25-летнюю фельдшера из салона на бордюр. Девушка позвонила в полицию.

Наряд патрульно-постовой службы задержал 40-летнего дебошира. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с переломом костей таза.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 213 УК России «Хулиганство», сообщила пресс-служба СК по Ленинградской области. Мужчине грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, 480 часов обязательных, один-два года исправительных и до пяти лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.

Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге зимой, сообщили «Известия». Мужчина избил двух фельдшеров, которые приехали на вызов по звонку соседа.