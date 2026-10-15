В Ленинградской области полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию

В городе Коммунар Ленинградской области полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию. Задержаны двое подозреваемых: 34-летний «организатор-химик» и его 29-летний «помощник-закладчик». Об этом Neva.Today сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В ходе обыска в подпольном цеху было обнаружено семь лотков с запрещенной жидкостью и около килограмма готовых наркотиков. Другие вещества изъяты для проведения экспертизы. Также у задержанных изъяли 78 канистр с реактивами и прекурсорами общим объемом более 1,4 тысячи литров, а также весы, химическую посуду и защитную одежду.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Расследование продолжается.