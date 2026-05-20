В Кузнецке накрыли нелегальное казино с семью терминалами

Сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального игорного заведения в городе Кузнецке Пензенской области. Об этом сообщило ИА «ПензаПресс» .

По информации регионального УМВД, правоохранители провели проверку по указанному адресу и обнаружили активное заведение с посетителями.

В помещении находились семь игровых терминалов (шесть из них в рабочем состоянии), шесть электронных плат, 60 тысяч рублей, тетради с записями и мобильные телефоны. Все изъятое оборудование направили на компьютерно-техническую экспертизу.

После получения заключения специалистов будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела и передаче материалов следователям.