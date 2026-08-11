В Кургане женщина забила битой знакомую, а потом расчленила тело с подругой

В Кургане задержали 46-летнюю местную жительницу по обвинению в убийстве знакомой в прошлом месяце. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Курганской области.

По версии следствия, 16 июля обвиняемая распивала спиртное в своей квартире с двумя знакомыми женщинами. В какой-то момент произошел конфликт. Обвиняемая схватила биту и трижды ударила по голове потерпевшую, которая скончалась о полученных травм.

«После совершенного убийства свидетельница с помощью знакомых мужчин избавилась от тела потерпевшей, выбросив его части в мусорный контейнер, а телефон последней был сдан в комиссионный магазин», — уточнили в ведомстве.

Родственники убитой женщины сообщили правоохранителям об ее исчезновении. Подозреваемую в убийстве установили и задержали 8 августа. Она признала вину. Задержанную отправили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи продолжают искать тело погибшей. Кроме того, правоохранители дадут правовую оценку действиям всех лиц, способствующих сокрытию преступления, а также хищению телефона потерпевшей.

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