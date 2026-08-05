В Кургане задержали пьяного мужчину за жестокое избиение двухлетней дочери

В Кургане 28-летний мужчина причинил тяжкие телесные повреждения своей двухлетней дочери. Подозреваемого задержали правоохранительные органы по подозрению в покушении на убийство ребенка, сообщили URA.RU в СУ СК России по Курганской области.

По данным следствия, происшествие случилось вечером 3 августа 2026 года в одном из микрорайонов Заозерного.

«Мужчина находился в состоянии опьянения, когда нанес травмы дочери 2024 года рождения», — информирует СУ СК региона.

Супруга подозреваемого, вернувшись домой, немедленно доставила девочку в больницу. В настоящее время ребенок находится в тяжелом состоянии из-за травм головы.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, включая оперуполномоченных отдела уголовного розыска УМВД России по Кургану, личный состав отдела полиции №4, отдельного батальона ППС полиции, а также передвижную криминалистическую лабораторию. Сотрудники полиции задержали злоумышленника.