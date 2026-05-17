В Кургане вынесли приговор мошенникам, которые обманывали строительные компании
Курганский городской суд рассмотрел дело организованной группы, обманувшей строительные компании из разных регионов России. Общий ущерб составил более 2,5 миллиона рублей, сообщила URA.RU прокуратура региона.
Трое жителей Кургана и один житель Санкт-Петербурга признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил им от трех до шести лет лишения свободы в колонии общего режима. После оглашения приговора осужденных взяли под стражу в зале суда.
С октября 2020 года по март 2021 года обвиняемые звонили руководителям строительных фирм и представлялись сотрудниками региональных департаментов строительства. Предпринимателям предлагали участие в якобы «эксклюзивных» аукционах на выполнение работ.