В Кургане вынесли приговор мошенникам, которые обманывали строительные компании

Трое жителей Кургана и один житель Санкт-Петербурга признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил им от трех до шести лет лишения свободы в колонии общего режима. После оглашения приговора осужденных взяли под стражу в зале суда.

С октября 2020 года по март 2021 года обвиняемые звонили руководителям строительных фирм и представлялись сотрудниками региональных департаментов строительства. Предпринимателям предлагали участие в якобы «эксклюзивных» аукционах на выполнение работ.