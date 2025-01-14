В Крыму мужчина похищал бомжей и заставлял их работать на полях

В Крыму задержали мужчину, которого подозревают в похищении бомжей. Он силой удерживал людей для работ на сельскохозяйственных полях, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

По предварительной версии, в период с августа 2023 по декабрь 2024 года крымчанин заманивал бездомных людей к себе домой под разными предлогами. Когда гости попадали на территорию его дома, он отбирал у них документы и запирал в бараке.

Позже мужчина привозил пленников на сельскохозяйственные поля, чтобы они выполняли различные работы. Когда люди пытались сбежать из рабства, их ловили и избивали.

Кроме того, житель Крыма снимал с карт пострадавших социальные выплаты, общая сумма которых составила 150 тысяч рублей. Всего в бараке проживали девять человек.

Ранее в Ростовской области освободили шесть человек, которых заставляли бесплатно работать на ферме. Людей держал в плену цыган по имени Раджа, который уже был судим за похищение людей.