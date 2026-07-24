В Кронштадте задержали мужчину, который лопатой вскрыл платежные терминалы

В четверг, 23 июля, около 09:42, оператор автомойки самообслуживания на Кронштадтском шоссе, 21, заявил в полицию о краже из платежных устройств. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что неизвестный человек использовал лопату, чтобы вскрыть пять терминалов, после чего похитил более 15 тысяч рублей.

Благодаря оперативным действиям уголовного розыска в тот же день удалось задержать подозреваемого — 30-летнего неработающего жителя Кронштадта. В отношении него составили административный протокол по статье 7.27 КоАП РФ, после чего его поместили в специальное помещение для задержанных лиц. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.