В Красноярске осудили группировку риелторов-аферистов

В Красноярске суд вынес приговор преступной группе, которая обманывала местных жителей, продавая несуществующие квартиры. Всего пострадавшими оказались десять человек, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Об этом написал «ФедералПресс» .

Организатор преступной группы получил наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии. Трое его соучастников приговорены к срокам от трех лет и четырех месяцев до шести с половиной лет заключения.

Еще четверо участников банды, чья роль в преступлениях была менее значительной, получили условные сроки наказания.

Злоумышленники размещали объявления о продаже квартир в строящихся домах на интернет-ресурсах и подделывали документы на право собственности. Чтобы сделки выглядели законными, подписание договоров и передача денег происходили прямо в МФЦ. Общая сумма ущерба превысила 30 миллионов рублей.