В Краснодарском крае раскрыли деятельность ОПГ, занимающейся сбытом наркотиков

В Краснодарском крае раскрыта деятельность организованной преступной группы, занимающейся сбытом наркотического препарата прегабалина. Группа состояла из семи человек, включая шестерых женщин в возрасте от 20 до 26 лет и одного мужчины 32 лет, написала «Кубань 24» .

Следствие установило, что злоумышленники действовали по схеме: девушка-получатель передавала информацию о местонахождении оптовых партий прегабалина, после чего наркотики фасовались мелкими дозами и распространялись через тайники-закладки. Одна из участниц группы хранила наркотики для личного потребления.

При обысках у подозреваемых изъято более трех кг наркотических веществ и упаковочный материал. Вся группа задержана и помещена под стражу. Уголовное дело передано в суд, участникам грозит до восьми лет лишения свободы.