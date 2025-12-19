В Копейске пожилая женщина превратила квартиру в наркопритон

В Копейске полицейские выявили случай использования жилой недвижимости не по назначению. 65-летняя пенсионерка сдавала свою квартиру наркозависимым в обмен на алкоголь, сообщило URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.