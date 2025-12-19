В Копейске пожилая женщина превратила квартиру в наркопритон

В Копейске полицейские выявили случай использования жилой недвижимости не по назначению. 65-летняя пенсионерка сдавала свою квартиру наркозависимым в обмен на алкоголь, сообщило URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
«Полицейские установили, что 65-летняя ранее судимая, неработающая местная жительница систематически предоставляла свое жилье для потребления запрещенных веществ», — заявили в пресс-службе областного главка.
По данному факту заведено уголовное дело.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте