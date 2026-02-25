В Коми рэпера Гио Пику оштрафовали за песню с оскорблениями правоохранителей

В Республике Коми рэпера Гио Пику оштрафовали на 10 тысяч рублей за публикацию песни с уничижительными высказываниями в адрес сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила региональная прокуратура .

Ведомство провело проверку публикации артиста в соцсети «ВКонтакте», где он разместил музыкальную композицию, содержащую бранную лексику и оскорбительные выражения в адрес полицейских.

Суд признал это нарушением статьи о возбуждении ненависти либо унижении человеческого достоинства и назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.

«Ненависть под видом творчества — все равно ненависть», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что постановление пока не вступило в законную силу. Ранее рэпер неоднократно становился героем публикаций из-за своего творчества. Поклонники называют его стиль «одесским рэпом», а критики обращают внимание на специфическую лексику и образы.

Ранее на рэпера Ганвеста из-за его песен завели дело о пропаганде запрещенных веществ.