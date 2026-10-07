В Кировском районе Петербурга полиция пресекла работу притона для занятия проституцией. Об этом «Мойке78» сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Заявление о нелегальном бизнесе в одной из квартир дома 19 по Дачному проспекту поступило накануне. Сотрудники полиции задержали по указанному адресу 41-летнюю гражданку одного из государств Средней Азии. Предварительно, женщина предоставляла помещение для незаконной деятельности.

По тому же адресу задержали еще двух женщин 36 и 33 лет. В отношении них составили административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ. Обеих отпустили, подробностей об их деятельности нет.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по статье предполагает штраф в три года.

Первого сентября полиция закрыла притон с «жрицами любви» в Аннино, замаскированный под банный комплекс. Организация подобных заведений преследуется по закону. В апреле Приморский районный суд назначил штраф в 100 тыс. рублей одной из организаторов притона для занятия проституцией.