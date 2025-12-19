В Йошкар-Оле задержали молодого человека в его первый рабочий день в роли наркоторговца

Автоинспекторы в Йошкар-Оле задержали молодого человека буквально в первый рабочий день в роли наркоторговца-закладчика. Во время дежурства полицейские заметили подозрительного парня, скрывающегося за забором придомовой территории. Получив требование приблизиться к патрульной машине, парень бросил маленький сверток, остававшийся незамеченным в кармане, написал MK.RU .

Выяснилось, что задержанному, 25-летнему молодому человеку, поручили работу по распространению синтетических веществ для одного интернет-магазина. Сотрудники правоохранительных органов нашли на месте преступления не только выброшенную закладку, но и еще три аналогичных пакета с веществом.

Проведенная экспертиза показала, что находка представляет собой запрещенный препарат мефедрон. В итоге следственными органами возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ, связанным с покушением на распространение наркотических веществ в крупных размерах.