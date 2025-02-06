В Якутии учитель «выбросил» первоклассника-инвалида из кабинета

Тьютор в якутской школе-интернате силой выпроводил ребенка-инвалида из класса, из-за чего тот упал за дверь. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Саха.

«Прокуратура Якутска провела проверку по публикации о жестоком обращении с учеником ГКОУ РС (Я) „Республиканская (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи“», — заявили в ведомстве.

Правоохранители установили, что происшествие случилось в ноябре прошлого года. В публикации выложили видео с места ЧП. На нем видно, как ребенка «выбросили» из кабинета и он упал на пол. Выяснили, что он инвалид, учится в первом классе.

Прокуратура после проверки обратилась в суд о взыскании со школы компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Ранее учительница младших классов в школе города Нарткала ворвалась на урок в соседний кабинет и набросилась на семиклассника. Дети громко шумели и мешали вести уроки в ее классе. В итоге педагог зашел к ним и ударил самого шумного ученика.