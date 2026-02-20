В Ижевске 22-летнего жителя приговорили к 15,5 года тюрьмы за производство наркотиков

Верховный суд Удмуртии вынес приговор 22-летнему жителю Ижевска, обвинявшемуся в незаконном изготовлении наркотических веществ. Во время судебных слушаний было доказано, что молодой человек действовал в составе организованной преступной группы, выполняя указания ее руководителя, написал Izhlife .

Молодой человек занимался извлечением прекурсоров наркотиков из тайников, расположенных в различных точках региона. Впоследствии добытые вещества использовались для производства синтетического наркотика «мефедрон» в специально оборудованном помещении, расположенном на даче в Завьяловском районе.

Подсудимый признал свою вину частично, утверждая, что не знал о преступных намерениях соучастников. Присяжные признали его виновным, установив факт участия в незаконной деятельности. Наказание составило 15 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 100 тысяч рублей.