В Иркутской области задержали лидера ячейки запрещенного криминального движения

В Иркутской области сотрудники ФСБ и МВД России при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии задержали лидера ячейки запрещенного криминального движения и его сторонников. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии России.
По данным пресс-службы, трое сибиряков поделили между собой сферы влияния в одном из городов Приангарья и занимались пропагандой экстремистской идеологии.
В ходе обысков у подозреваемых изъяты боеприпасы, наркотики, более миллиона рублей наличными и другие вещественные доказательства.
Ранее сотрудники полиции и Росгвардии задержали четырех жительниц Оренбурга от 20 до 25 лет, которые организовали вебкам-студии и вели порнотрансляции в интернете.
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