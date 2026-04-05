В Иркутске пресекли деятельность группы похитителей и вымогателей

В Иркутске правоохранительные органы задержали шестерых участников организованной группы, подозреваемых в похищении людей и вымогательстве. Операцию по их поимке проводили сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, УФСБ и СОБР Росгвардии, написал НТС .

По данным НТС, осенью 2023 года злоумышленники напали на 24-летнего парня. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они силой усадили его в автомобиль и вывезли на берег реки. Там преступники потребовали от жертвы почти полмиллиона рублей, утверждая, что это долг. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший отдал деньги, после чего похитители скрылись, сообщил «ФедералПресс».

Спустя несколько месяцев, в августе 2024 года, те же злоумышленники снова напали на человека. На этот раз в Ленинском округе Иркутска они похитили 41-летнего мужчину, снова применив оружие. Жертву удерживали до тех пор, пока он не предоставил преступникам нужную им информацию.

Правоохранителям удалось выйти на след группы. Силовики провели обыски по 13 адресам, где могли находиться подозреваемые или улики. Всех участников банды задержали. Один из мужчин попытался уехать из Иркутской области, однако его нашли в Ульяновске, задержали и принудительно доставили обратно в Иркутск для следственных действий.

Против всей группы возбуждены уголовные дела за похищение людей и вымогательство. По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области, суд арестовал троих обвиняемых — 25, 29 и 30 лет. Они останутся под стражей до 31 мая. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.