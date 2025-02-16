В Ингушетии развернули поиски киллера, стрелявшего в экс-замначальника ОВД

Вечером 15 февраля на окраине города Сунжи неизвестный открыл стрельбу по местному жителю из огнестрельного оружия. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Республике Ингушетия.

Звуки выстрелов раздались возле ресторана «Терраса» примерно в 22:00. Мужчина, в которого стреляли, получил ранения, его госпитализировали.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Теперь его ищут сотрудники правоохранительных органов. Полиция обратилась к населению с просьбой оказать содействие в поиске подозреваемых.

«Если вы были очевидцем данного преступления, либо располагаете информацией о причастных к нему лицах, их местонахождении, полиция просит незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть», — указали в ведомстве.

Пострадавшим в результате стрельбы оказался экс-замначальника городского отдела внутренних дел Карабулака. По предварительной информации, его пытался убить киллер.