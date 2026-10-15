В ХМАО задержали братьев, организовавших подпольное казино

В Мегионе полицейские при поддержке Росгвардии задержали участников организованной преступной группы, организовавших подпольное казино. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Обвиняемыми по делу проходят 39-летний житель Тюмени и его 35-летний брат.

«По версии полиции, злоумышленники осуществляли противоправную деятельность с января 2024 года. Они оборудовали несколько помещений под азартные клубы, где установили игровое оборудование и получали нелегальный доход», — сообщили в пресс-службе ведомства.