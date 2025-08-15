В ХМАО осудили рыбаков за незаконный вылов рыбы

В Сургутском районе двух местных жителей приговорили к условному лишению свободы за незаконный вылов рыбы. Рыбаки использовали сеть для ловли леща и незаконно добыли осетра, занесенного в Красную книгу РФ. Об этом сообщила Ura.ru Уральская транспортная прокуратура.

«В 2023 году мужчины на протоке Оби вблизи населенного пункта Банный, передвигаясь на моторной лодке, с помощью запретного орудия лова (сети), выловили две особи рыбы лещ. А также незаконно добыли одну особь обского осетра, занесенного в Красную книгу РФ», — говорится в сообщении.

Суммарный ущерб биоресурсам составил свыше 481 тысячи рублей. Суд назначил рыбакам условные сроки лишения свободы — пять и шесть лет. Подсудимые возместили ущерб, а моторную лодку конфисковали.