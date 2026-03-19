В Хабаровске завели дело после взрыва гранаты

Житель Хабаровска устроил взрыв на одной из улиц в центре города, и вскоре его задержали. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Предположительно, перед взрывом он с кем-то повздорил. Никто из очевидцев не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.

Телеграм-канал Amur Mash сообщил, что подрывник убегал от преследователей и бросил им под ноги предмет, похожий на гранату. От взрыва пострадали несколько припаркованных автомобилей — у них посекло стекла и детали кузова.

Ранее в Ростовской области мужчина, находившийся в розыске, взорвал самодельную бомбу, когда к нему пришли сотрудники полиции. Двое стражей порядка получили ранения, сам подрывник скончался на месте.