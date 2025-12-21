В Хабаровске пьяный водитель насмерть сбил 10-летнего мальчика

В Хабаровске вечером 20 декабря 39-летний водитель за рулем Toyota Prius сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло на Тихоокеанской улице. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти его не удалось. От полученных травм школьник скончался.

Правоохранители выяснили, что водитель иномарки находился в состоянии опьянения. Против него завели уголовное дело.

«Ход и результаты расследования поставлены на контроль надзорного ведомства», — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее стало известно, что в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа пьяный местный житель за рулем авто наехал на сотрудника полиции.