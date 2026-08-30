В Германии задержали 15-летнего украинца по подозрению в убийстве отца

В немецком городе Дортмунде правоохранители задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве своего отца. Об этом сообщило издание Bild .

Авторы издания сообщили, что отец подростка участвовал в украинском конфликте на стороне ВСУ. Юноша ударил ножом в грудь 49-летнего мужчины, когда тот лежал на диване.

«Его 15-летний сын нанес ему два ножевых ранения», — говорится в материале.

После этого подросток сам позвонил в скорую. Полицейские задержали юношу прямо на месте преступления.

Авторы издания отметили, что убитый некоторое время назад вернулся с Украины. Сам подросток за год до убийства отца принял ислам. По словам очевидцев, отец и сын часто ссорились.

Ведется расследование. Правоохранители выясняют точные мотивы убийства.

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