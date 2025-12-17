В Ельце студент-двоечник напал на преподавательницу и ранил ее ручкой в шею

Студент Елецкого государственного университета имени Ивана Бунина напал на преподавательницу русского языка и ранил ее ручкой. Об этом сообщили 360.ru очевидцы происшествия.

«Сначала он взял ее за шею, а затем начал тыкать в шею ручкой. Говорят, что русичка его довела, но каким образом — не знаю», — рассказала одна из студенток.

В пресс-службе университета уточнили, что нападение произошло в понедельник. Преподавательнице вовремя оказали помощь, ее жизни ничто не угрожает. Она вернулась к работе. Вуз категорически осудил действия нападавшего и пообещал привлечь его к ответственности.

По информации Telegram-канала Shot, студент не смог сдать зачет и разозлился на преподавательницу. Спасли женщину однокурсники, оттащившие нападавшего и вызвавшие скорую помощь. Педагог написала заявление в полицию.