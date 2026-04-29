В Дагестане вынесли приговор экс-директору компании по делу о смерти ребенка

В Ногайском районе Дагестана вынесли приговор бывшему директору МКУ «Отдел капитального строительства» по делу о халатности, из-за которой погиб ребенок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.

В суде установили, что он будучи должностным лицом, ответственным за надзор за спортплощадкой в селе Терекли-Мектеб Ногайского района, после сдачи футбольного поля не обеспечил приведение мини-футбольных ворот в безопасное для использования состояние.

«В результате, в июле 2025 года, во время игры футбольные ворота опрокинулись на мальчика, 2019 года рождения. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в больнице», — заявили в ведомстве.

Бывшего директора приговорили к условному лишению свободы на полтора года, а также на год запретили занимать определенные должности.

