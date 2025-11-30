В Челябинской области разоблачили хакера, который занимался кражей данных из банковских приложений

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности России по Челябинской области разоблачили хакера, который занимался разработкой и продажей вируса, предназначенного для кражи данных из банковских приложений. Об этом написал сайт kursdela.biz .

Возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ. Хакером оказался 39-летний житель региона, который самостоятельно разработал вредоносную программу, предназначенную для смартфонов и других устройств на платформе Android.

Вирус устанавливался на устройства пользователей и давал злоумышленнику несанкционированный доступ к личным данным, используемым в мобильных приложениях банков. Полученная информация применялась для хищения денежных средств.

Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.