В Челябинске стоматологи похитили из бюджета свыше миллиона рублей

В Челябинске была раскрыта преступная группировка, в которую входили десять человек. Под руководством главы стоматологической клиники они похитили из бюджета более миллиона рублей, предназначенных для выплат пациентам в рамках национального проекта «Демография». Об этом Ura.ru проинформировала пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«Руководитель и зубной врач стоматологической клиники, а также восемь соучастников преступной аферы вступили в сговор для хищения денег, выделяемых региональным Министерством социальных отношений», — пояснили в ведомстве.

Участники группировки заключали фиктивные договоры на оказание платных услуг с жителями Челябинской области, имеющими право на дополнительные меры господдержки. На основании подложных документов, представленных в управление соцзащиты, выделялась денежная компенсация на покрытие якобы понесенных расходов. Полученные средства соучастники делили между собой.

Следователи доказали причастность участников аферы к восьми случаям необоснованного получения денежных выплат, причинив ущерб государству в лице Министерства социальных отношений Челябинской области на сумму более миллиона рублей.