В Чечне задержали скандально известного адвоката Идалова

Адвоката Идалова задержали в Чечне по делу об угрозах представителю власти

Правоохранители задержали в Чечне адвоката Тимура Идалова. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, задержание провели накануне. Теперь юриста должны доставить в суд, где ему предстоит выступить с последним словом, уточнили в публикации.

В апреле прошлого года Идалова задержали в Москве по подозрению в оправдании терроризма, неуважении к суду и оскорблении представителя власти. Тогда он выступал адвокатом одного из участников расправы над начальником центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагимом Эльджаркиевым.

В 90-х Идалов, как уточнил «112», был одним из лидеров банды вымогателей. Также его обвиняли в организации похищения кандидата в президенты Армении Сержа Джилавяна.