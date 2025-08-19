В Чебоксарах завели дело после массового отравления участников соревнований ГТО

Уголовное дело возбудили после отравления 13 участников Всероссийских соревнований ГТО в Чебоксарах. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что для участников спортивного праздника организовали питание в местной гостинице. Но после посещения ресторана дети и взрослые почувствовали себя плохо. Медики диагностировали у них признаки острой кишечной инфекции.

Точную причину заболевания установят после завершения лабораторных исследований. Всего на соревнования приехали 220 участников из 55 регионов России.

В начале августа полицейские массово отравились в столовой в Казани. ЧП произошло 6 августа во время курсов профподготовки и повышения квалификации.