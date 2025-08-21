В букмекерской конторе в Петербурге охранник ранил ножом трех посетителей

В Санкт-Петербурге задержали 60-летнего охранника букмекерской конторы, который во время конфликта с посетителями применил нож. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел ночью 20 августа в заведении на проспекте Энгельса. По данным полиции, между охранником и тремя мужчинами, находившимися в состоянии сильного алкогольного опьянения, произошла ссора. В ходе конфликта охранник нанес удары ножом 33- и 35-летним жителям Тюменской области, а также 38-летнему иностранному гражданину.

Всех троих пострадавших госпитализировали с различными ранениями. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее сообщалось, что в состоянии алкогольного опьянения находился охранник.