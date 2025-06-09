В Британии выяснили, кто убил священника 700 лет назад

Сотрудники Института криминологии Кембриджского университета раскрыли средневековое дело об убийстве священника 700 лет назад. Об этом сообщило издание Popular Science .

Исследователи обнаружили рукописные письма, судебные документы и отчет коронера, связанные с убийством англиканского священника Джона Форда 3 мая 1337 года.

Выяснилось, что священнослужитель прогуливался в тот день в центре Лондона после вечерней службы. В какой-то момент к нему подошел знакомый священник. Вместе с ним они приблизились к собору Святого Павла, когда на Форда напали четверо мужчин.

Один из них перерезал священнику горло, двое других вонзили нож ему в живот, причем на глазах у свидетелей. Форд скончался на месте. Спустя столетия ученые выяснили, что это преступление не было ни ограблением, ни нападением по политическим мотивам.

«Скорее всего, это было преднамеренное убийство, организованное Элой Фитцпейн, аристократкой, лидером лондонского преступного синдиката и, возможно, любовницей Форда», — говорится в материале.

Убийство заказали, спланировали и хладнокровно совершили, отметил профессор криминологии Кембриджского университета Мануэль Эйснер.

По мнению ученых, аристократка отомстила Форду за публичное унижение. За несколько лет до этого он приговорил ее за распутство к позорному шествию босиком по Солсберийскому собору с двухкилограммовой свечой в руках. Она отказалась и ее отлучили от церкви. При этом архиепископу о ее грехах рассказал Форд, который тоже был ее любовником.

Одним из убийц Форда был родной брат Фитцпейн. Аристократы наказания не понесли.

Ранее в Башкирии раскрыли убийство охранника, совершенное в 2024 году. Помогла собака, принесшая домой череп погибшего.