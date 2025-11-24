В Британии мотоциклист сбил нудиста-велосипедиста и отрезал ухо полицейскому

В Великобритании 46-летний мусорщик Ли Тернидж напал на голого велосипедиста и двух полицейских, одному из которых отрезал ухо ножом. Дебошира приговорили к условному сроку, сообщило издание Metro .

Издание опубликовало видео, где было видно, как Тернейдж подъехал на мотоцикле к велосипедисту и столкнул его. Мужчина упал на тротуар. Как выяснилось, велосипедист участвовал в благотворительном заезде нудистов World Naked Bike Ride.

Во время судебных слушаний также выяснилось, что Тернидж считает мужчин, катающихся голыми на велосипедах, извращенцами. Пострадавший от его действий нудист отделался ссадинами на руках и порезами на ногах, но, по его словам, у него постоянно болит нога и он стал плохо спать после пережитого.

Самого Терниджа задержали возле паба The Leather Bottle в Колчестере. Он оказал сопротивление полицейским. Одного ударил ногой в живот и разбил очки, а второму офицеру отрезал кусок уха ножом.

«Терниджа приговорили к 14 месяцам тюремного заключения, которые в начале этого месяца были заменены на два года условно», — говорится в материале.

Кроме того, суд обязал его 15-дневный курс реабилитации, отработать 75 часов на общественных началах и заплатить велосипедисту две тысячи фунтов стерлингов (около 207 тысяч рублей). Условное тюремное заключение он получил благодаря заботе о бабушке.

Ранее в Новой Зеландии полицейские арестовали пенсионера, катающегося голым на велосипеде.