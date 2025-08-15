В Благовещенске таможенники нашли у иностранцев почти тонну бивней мамонтов

В Хабаровском крае на пункте пропуска в Благовещенске таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Китай 939 килограммов фрагментов бивней мамонтов. Об этом сообщило УФСБ России по Амурской области.

«При досмотре багажа контрабандисты не смогли пояснить наличие у них уникального груза, а также предъявить разрешительные документы на вывоз товара», — отметили в ведомстве.

Специалисты заключили, что палеонтологические находки считаются культурной ценностью. В итоге возбудили уголовное дело по статье о контрабанде. Нарушителям грозит до десяти лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее российские таможенники нашли три килограмма марихуаны в посылке из США. Обнаружить поставку получилось во время проведения оперативно-разыскных мероприятий. Наркотики находились в посылке среди обуви, одежды и перца.