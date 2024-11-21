В Башкирии одиннадцатиклассник развел 10-летнюю девочку на откровенные видео

В Башкирии ученик 11-го класса уговорил 10-летнюю девочку прислать ему откровенные фото и видео, пообещав взамен игровую валюту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Школьница долго отказывалась, но старшеклассник был настойчив и обещал все больше онлайн-валюты. В итоге она сдалась. Однако ее собеседник не сдержал слова, и девочка рассказала обо всем маме. Извращенца нашли и задержали, против него возбудили уголовное дело.
Оба подростка из благополучных семей и ранее не состояли на учете.
В марте блогера из Петрозаводска задержали после обращения в СК главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. По данным следствия, он переписывался с несовершеннолетними и уговаривал их снимать видео сексуального характера.
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