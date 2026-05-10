В автомобиле на Сахалине нашли тела трех мужчин

Тела трех мужчин обнаружили в машине на юге Сахалине

В автомобиле в Невельском районе Сахалина нашли тела троих мужчин. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло в районе мыса Крильон, у погибших признаков насильственной смерти не обнаружили.

К выяснению причин смерти мужчин подключилось Следственне управление СК России по Сахалинской области, началась доследственная проверка.

Для установления причин смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам прокуратура примет процессуальное решение.

